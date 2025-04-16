Подросток шантажировал петербургскую школьницу ради вымогательства ее интимных фото

В Ленобласти подросток шантажировал школьницу, вымогая у нее неприличные фото

В Ленинградской области 16-летний подросток шантажировал 14-летнюю школьницу из Петербурга, вымогая у нее неприличные фото. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Все случилось в период с 5 марта по 1 апреля. Неизвестный стал угрожать школьнице распространением ее личных данных, вынуждая ее изготавливать и отправлять ему неприличные материалы со своим участием.

Отдел СК РФ по Фрунзенскому району Петербурга 14 апреля возбудил по факту инцидента дело по части 2 статьи 133 УК РФ. По подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего жителя города Выборга, который является уроженцем иностранного государства и получил российское гражданство в 2023 году. Молодой человек нигде не учится и не работает.

До этого полиция Хакасии поймала 19-летнего юношу, вымогавшего у девочки неприличные фото. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее банда из Брянска вымогала деньги у мужчин, используя школьницу в качестве приманки.