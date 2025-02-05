Банда из Брянска вымогала деньги у мужчин, используя школьницу в качестве приманки

В Брянске разоблачили банду лжесиловиков, которые использовали несовершеннолетнюю, чтобы вымогать деньги у мужчин. Об этом сообщает МВД Медиа.

По данным ведомства, взрослые участники банды вовлекли в совершение преступлений 13-летнюю девочку и платили ей за то, что она знакомилась в соцсетях с мужчинами и, выдавая себя за совершеннолетнюю, приглашала их в съемное жилье. Перед этим злоумышленники устанавливали там скрытые видеокамеры. Когда пострадавшие приезжали на место, в квартиру врывались трое мужчин в форме сотрудников правоохранительных органов. Они заявляли мужчинам, что их новой знакомой еще нет 18 лет, и требовали от своих жертв денежные средства. Женщина, также входившая в банду, записывала все на камеру.

Весной 2024 года подельники похитили таким образом у одного мужчины 300 тыс. рублей и вымогали еще 290 тыс. рублей у другого. В конце концов лжесиловиков поймали и изъяли у них форменное обмундирование и маски, а также компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты. Возбуждены уголовные дела по нескольким эпизодам вымогательств, несовершеннолетнюю, сыгравшую роль приманки, также могут привлечь к уголовной ответственности.

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