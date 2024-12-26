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Полиция Хакасии поймала 19-летнего юношу, вымогавшего у девочки интимные фото

В Барнауле задержали юношу, вымогавшего у ребенка из Хакасии интимные фото

В Алтайском крае сотрудники хакасской полиции задержали подозреваемого в развращении несовершеннолетней девочки, юноша вымогал у ребенка интимные фото. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, 19-летний молодой человек познакомился в сети со школьницей из Хакасии, в ходе переписки он убедил ребенка прислать ему фото и видео непристойного содержания.

Личность злоумышленника удалось установить, сотрудники полиции Хакасии нашли юношу в Барнауле. В отношении юноши возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Устанавливаются несовершеннолетние, в том числе из других регионов страны, которые также могли пострадать от общения с подозреваемым.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае задержали мужчину за покупку интимных фото шестиклассницы. Школьница рассказала о произошедшем родителям, которые немедленно обратились в полицию. Далее переписку со злоумышленником от лица дочери вела мать, она договорилась с преступником о встрече, когда мужчина пришел на «свидание» с ребенком, его удалось задержать. Свои действия он пояснил тем, что хотел познакомиться и погулять.

Ранее возлюбленный выманил у первокурсницы интимные фото и потребовал за них 1,5 млн рублей.

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