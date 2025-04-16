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В РПЦ оценили допустимость «пасхального» маникюра

Член РПЦ Кипшидзе назвал «пасхальный» маникюр кощунством
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Depositphotos

Маникюр с изображением икон и других религиозных символов можно назвать кощунством. Об этом «Москве 24» рассказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Нам понятно желание девушек каким-то образом отразить Пасхальные дни в своем внешнем виде, но у всего есть разумный предел. Думаю, что изображение икон и других религиозных символов на ногтях находится за этим пределом», — сказал он.

Член РПЦ подчеркнул, что появление крестов и икон на ногтях неприемлемо, потому что религиозные символы должны наноситься куда-либо для того, чтобы поклоняться им. Тем, кто хочет использовать пасхальные мотивы в образе, Кипшидзе посоветовал надевать красную одежду или платки на Пасху.

В пресс-службе онлайн-платформы «Авито Услуги» до этого сообщили, что по итогам I квартала 2025 года самыми популярными в России услугами стали маникюр и педикюр. На втором месте оказалось юридическое консультирование. Также, по данным аналитиков, пользуются спросом парикмахерские услуги, наращивание ресниц и бровей, а также СПА-процедуры.

Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой кибермошенников на Пасху.

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