Названы самые популярные среди россиян услуги в I квартале 2025 года

В России самой популярной услугой в I квартале 2025 года стал маникюр

По итогам I квартала 2025 года самыми популярными в России услугами стали маникюр и педикюр. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы «Авито Услуги». На втором месте оказалось юридическое консультирование.

Также, по данным аналитиков, пользуются спросом парикмахерские услуги, наращивание ресниц и бровей, а также СПА-процедуры.

Кроме того, в первом квартале вырос интерес россиян к благоустройству водоемов на приусадебных участках — более чем в 5,2 раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на услуги дизайнеров интерьеров вырос в 2,4 раза, а на установку ограждений, навесов и рольставней — в 2,2 раза.

До этого сообщалось, что подавляющее большинство российских дачников планируют потратить на семена и рассаду не более 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что уложиться в бюджет до 5 тысяч рублей планируют 58% респондентов. Еще 22% рассчитывают потратить не более 2 тысяч рублей. Около 26% опрошенных готовы выделить на эти цели сумму до 10 тысяч рублей, а 14% собираются превысить этот лимит.

Ранее «Авито Услуги» представили обновленный функционал для сервисных центров.