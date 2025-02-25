Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перечислены плюсы кастрации для здоровья питомца

Ветеринар Трошина: кастрация снижает риски развития рака и воспаления
close
Depositphotos

Кастрация снижает риски развития рака, а также воспалительного процесса, рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач, старший преподаватель департамента ветеринарной медицины РУДН Наталья Трошина.

«Кастрация снимает или существенно снижает риски заболевания такими страшными болезнями, как гнойные эндометриты и опухоли молочной железы у самок, воспаление и опухоли предстательной железы и семенников у самцов со всеми сопутствующими осложнениями. А хозяин освобождается от рисков поиска сбежавшего питомца, приобретения женихов/невест, непредусмотренных детишек и потери любимца из-за рака молочной железы, воспаления матки или заболеваний простаты», — отметила специалист.

Кроме того, среди плюсов ветеринар также выделила то, что животное живет спокойно, не отвлекаясь на инстинкт размножения, не призывая партнеров по ночам, не заливая территорию пахучими метками, не сбегая в поисках романтических приключений и заболеваний, передающихся половым путем или при непосредственном контакте, и не сражаясь с потенциальными соперниками.

Подробнее об отличии кастрации от стерилизации, минусах процедур и о самых распространенных мифах об операции – в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо заболевание, на которое может указывать отрыжка с запахом тухлых яиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами