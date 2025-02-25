Перечислены плюсы кастрации для здоровья питомца

Кастрация снижает риски развития рака, а также воспалительного процесса, рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач, старший преподаватель департамента ветеринарной медицины РУДН Наталья Трошина.

«Кастрация снимает или существенно снижает риски заболевания такими страшными болезнями, как гнойные эндометриты и опухоли молочной железы у самок, воспаление и опухоли предстательной железы и семенников у самцов со всеми сопутствующими осложнениями. А хозяин освобождается от рисков поиска сбежавшего питомца, приобретения женихов/невест, непредусмотренных детишек и потери любимца из-за рака молочной железы, воспаления матки или заболеваний простаты», — отметила специалист.

Кроме того, среди плюсов ветеринар также выделила то, что животное живет спокойно, не отвлекаясь на инстинкт размножения, не призывая партнеров по ночам, не заливая территорию пахучими метками, не сбегая в поисках романтических приключений и заболеваний, передающихся половым путем или при непосредственном контакте, и не сражаясь с потенциальными соперниками.

Подробнее об отличии кастрации от стерилизации, минусах процедур и о самых распространенных мифах об операции – в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо заболевание, на которое может указывать отрыжка с запахом тухлых яиц.