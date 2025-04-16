Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачников предупредили об опасности богемской рейнутрии

Биолог Воробьев: богемская рейнутрия может разрушить фундамент дома
close
A. Jagel/blickwinkel/Global Look Press

Богемская рейнутрия опасна для дачного дома и сада, потому что она может разрушить фундамент здания. Об этом «Москве 24» рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, оно «не очень приятное», потому что быстро разрастается и может проникать в трещины фундамента и раздвигать их. В связи с этим она должна расти дальше пяти метров от дома. При этом для человека растение не представляет опасности, добавил эксперт.

«Некоторые дачники даже считают, что заросли этого растения очень живописны. У них высокие сочные стебли и крупные сердцевидные листья, а во время цветения они выбрасывают пушистые метелочки. Поэтому оно вполне может быть декоративным. <...> Но из-за того, что стебли очень плотно растут, а листья широкие, рейнутрия образует сплошную тень и вытесняет все растения на своем пути», — добавил Воробьев.

Биолог уточнил, что сорняк можно убрать с участка, если постоянно скашивать его или обработать гербицидами (ядохимикатами).

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов до этого говорил, что богемская рейнутрия — это по сути сорняк, который вытесняет любые другие травянистые виды.

Ранее биолог призвал аллергиков приготовиться из-за цветения ольхи, клена и орешника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами