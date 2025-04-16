Дачников предупредили об опасности богемской рейнутрии

Богемская рейнутрия опасна для дачного дома и сада, потому что она может разрушить фундамент здания. Об этом «Москве 24» рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, оно «не очень приятное», потому что быстро разрастается и может проникать в трещины фундамента и раздвигать их. В связи с этим она должна расти дальше пяти метров от дома. При этом для человека растение не представляет опасности, добавил эксперт.

«Некоторые дачники даже считают, что заросли этого растения очень живописны. У них высокие сочные стебли и крупные сердцевидные листья, а во время цветения они выбрасывают пушистые метелочки. Поэтому оно вполне может быть декоративным. <...> Но из-за того, что стебли очень плотно растут, а листья широкие, рейнутрия образует сплошную тень и вытесняет все растения на своем пути», — добавил Воробьев.

Биолог уточнил, что сорняк можно убрать с участка, если постоянно скашивать его или обработать гербицидами (ядохимикатами).

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов до этого говорил, что богемская рейнутрия — это по сути сорняк, который вытесняет любые другие травянистые виды.

Ранее биолог призвал аллергиков приготовиться из-за цветения ольхи, клена и орешника.