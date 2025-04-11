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Биолог оценил опасность появившегося в России растения хуже борщевика

Биолог Наполов: рейнутрия богемская не так опасна для здоровья, как борщевик
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A. Jagel/blickwinkel/Global Look Press

В России демонизация со стороны девелоперов и кредиторов рейнутрии богемской носит чисто коммерческий интерес. Такое мнение высказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов в беседе с интернет-изданием «Лента.ру».

По словам Наполова, богемская рейнутрия — это по сути сорняк, который вытесняет любые другие травянистые виды. Он отметил, что растение способно проникать в трещины твердых поверхностей, таких как бетон, асфальт и кирпич. Из-за этого сорняк действительно наносит значительный ущерб фундаменту зданий, стенам и дренажным системам, ремонт которых может быть очень дорогостоящим, указал биолог.

Однако, подчеркнул собеседник издания, растение наносит вред только тем конструкциям, которые уже были повреждены. Наполов призвал не демонизировать новый для России гибрид.

Накануне директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил, что в России встречается опасное европейское гибридное растение рейнутрия богемская, которая может своей мощной корневой системой разрушать фундаменты домов. Его уже обнаружили в Москве и Кисловодске.

Ранее россиянам представили дрон для борьбы с борщевиком.

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