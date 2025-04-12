Биолог призвал аллергиков приготовиться из-за цветения ольхи, клена и орешника

При потеплении на следующей неделе в столице могут зацвести орешник, клен и ольха, сообщил в комментарии агентству «Москва» биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он призвал готовиться тех, у кого на них аллергия.

«Что касается цветения орешника, ольхи, клена ясенелистного, то в принципе на следующей неделе может быть, потому что у них уже вот все наизготовку. Если будут благоприятные условия, то да, почему бы им не зацвести», — сказал биолог.

Он добавил, что все зависит от прогноза.При этом береза зацветет вряд ли, потому что обычно это происходит в начале мая и она еще не распустила почки.

Накануне иммунолог Владимир Болибок напомнил россиянам, что аллергию можно навсегда вылечить при помощи аллергоспецифической иммунотерапии. Сейчас специалисты разработали вакцины против всех значимых пыльцевых аллергенов — так победить заболевание можно раз и навсегда.

Ранее семье пришлось переехать из-за аллергии на детскую площадку.