Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Биолог призвал аллергиков приготовиться из-за цветения ольхи, клена и орешника

Биолог Воробьев: орешник, ольха и клен могут зацвести из-за потепления
close
Karin Jaehne/Shutterstock/FOTODOM

При потеплении на следующей неделе в столице могут зацвести орешник, клен и ольха, сообщил в комментарии агентству «Москва» биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он призвал готовиться тех, у кого на них аллергия.

«Что касается цветения орешника, ольхи, клена ясенелистного, то в принципе на следующей неделе может быть, потому что у них уже вот все наизготовку. Если будут благоприятные условия, то да, почему бы им не зацвести», — сказал биолог.

Он добавил, что все зависит от прогноза.При этом береза зацветет вряд ли, потому что обычно это происходит в начале мая и она еще не распустила почки.

Накануне иммунолог Владимир Болибок напомнил россиянам, что аллергию можно навсегда вылечить при помощи аллергоспецифической иммунотерапии. Сейчас специалисты разработали вакцины против всех значимых пыльцевых аллергенов — так победить заболевание можно раз и навсегда.

Ранее семье пришлось переехать из-за аллергии на детскую площадку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами