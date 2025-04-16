Сотни российских туристов были вынуждены экстренно выселиться из отеля в Египте

SHOT: почти 300 туристов из РФ переселили из отеля в Египте из-за антисанитарии

Около трех сотен туристов из России были вынуждены экстренно переселиться из отеля в Египте из-за антисанитарии и отключения света. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

«На днях более 300 российских туристов от компаний «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour заселили в отель White Valley Palace в Хургаде. По их словам, заведение было совершенно не готово к открытию сезона. Электричество отключали минимум на восемь часов, в отеле периодически не работал Wi-Fi, в номерах не убирались, а кафетерий был полон грязной посуды и следами от еды», — пишет канал.

После массовых жалоб со стороны туристов, компании организовали переселение россиян в другие отели — однако переезды проводились в районе 00.30. Сотрудники White Valley Palace при этом высказали недоумение из-за недовольства россиян.

В данный момент на территории отеля и с недовольными россиянами работают сотрудники туристической полиции.

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