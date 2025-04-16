В Ростовской области спасатели подняли на поверхность двух шахтеров

В Белокалитвинском районе Ростовской области успешно завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская». Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Спасатели обнаружили в отрезанном после обвала породы забое двух шахтеров. В 04:27 мск их подняли на поверхность. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное, они отправлены домой.

Слюсарь поблагодарил горноспасателей за оперативную и качественную работу.

Обвал горной породы в шахте «Садкинская» произошел утром 15 апреля. В тот момент под землей находились около 75 сотрудников. Большинству из них удалось выбраться на поверхность, но два человека остались в забое под завалами. С ними в течение некоторого времени не удавалось установить связь. На этом фоне на месте происшествия были организованы поисково-спасательные работы.

Ранее в Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте.