Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области спасатели подняли на поверхность двух шахтеров

Слюсарь: спасатели подняли на поверхность заблокированных в шахте горняков
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Белокалитвинском районе Ростовской области успешно завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская». Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Спасатели обнаружили в отрезанном после обвала породы забое двух шахтеров. В 04:27 мск их подняли на поверхность. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное, они отправлены домой.

Слюсарь поблагодарил горноспасателей за оперативную и качественную работу.

Обвал горной породы в шахте «Садкинская» произошел утром 15 апреля. В тот момент под землей находились около 75 сотрудников. Большинству из них удалось выбраться на поверхность, но два человека остались в забое под завалами. С ними в течение некоторого времени не удавалось установить связь. На этом фоне на месте происшествия были организованы поисково-спасательные работы.

Ранее в Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами