В Ростовской области произошел обвал горной породы в шахте

Слюсарь: два человека оказались под завалами после обвала шахты «Садкинская»

Обвал горных пород произошел в шахте «Садкинская», расположенной в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

В заявлении подчеркивается, что в момент происшествия под землей находились около 75 сотрудников. Большинству из них удалось выбраться на поверхность.

«По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера», — уточнил глава российского субъекта.

Он добавил, что на место уже прибыли сотрудники экстренных служб и организовали поисково-спасательные работы. Также в направлении шахты выехали представители администрации Белокалитвинского района.

13 апреля в Кемеровской области приостановили работы на восьми шахтах. Соответствующее решение принял Ростехнадзор, сотрудники которого предупредили об угрозе взрывов на объектах.

Как писал Telegram-канал «Кемерово №1», в том числе работники федерального агентства выявили нарушения на шахтах «Юбилейная» и «Спиридоновская». Представитель Ростехнадзора Андрей Виль уточнил, что работы на объектах будут возобновлены после устранения всех проблем.

Ранее в Республике Коми ликвидировали пожар в шахте.