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Украинские беспилотники уничтожили в небе над Воронежской областью

Гусев: средства ПВО уничтожили 10 БПЛА в одном из районов Воронежской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Он предупредил, что в области сохраняется угроза атаки БПЛА.

В ночь на 15 апреля российские системы ПВО ликвидировали 115 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Подавляющее большинство БПЛА — 109 — перехватили в небе над Курской областью. Еще три дрона были уничтожены в Воронежской области. В воздушном пространстве Орловской и Брянской областей, а также в столичном регионе сбили по одному беспилотнику. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ использовали для атак БПЛА самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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