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В Забайкалье задержали подрядчика, обвиняемого в хищении средств при реконструкции БАМа

ФСБ задержала подрядчика по делу о хищении 33 млн рублей у РЖД
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали руководителя подрядной организации, который обвиняется в хищении 33 млн рублей, которые госкорпорация «Российские железные дороги» (РЖД) выделила на модернизацию и реконструкцию Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей (БАМ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

«Установлено, что руководитель подрядной организации при проведении строительно-монтажных работ на объекте ЗабЖД заменил огнезащитное покрытие на более дешевое, а также нарушил технологию нанесения специального состава», — отметили в ФСБ.

Ущерб, нанесенный компании РЖД незаконными действиями подрядчика, оценен в 33 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере»).

15 апреля Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, бывшего главу золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского и экс-гендиректора компании «ППФИН Холдинг» Светлану Безрукову. Первые двое фигурантов обвиняются в создании организованного преступного сообщества, а Безрукова — в участии в нем. Их отправили под арест на два месяца.

Накануне бывший главный редактор российской версии журнала для взрослых Playboy Владимир Ляпоров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В документах отмечается, что мужчина занимался хищением денежных средств у других граждан. При этом свою деятельность он осуществлял под предлогом инвестирования в компании London Legal Capital и Prime Westminster LTD.

Ранее следствие выявило хищение на 250 млн рублей у подрядчика Минобороны в Подмосковье.

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