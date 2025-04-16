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Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 апреля

Гидрометцентр: в Москве 16 апреля ожидается 21°C и отсутствие осадков
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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В Москве 16 апреля ожидается 19-21°C и отсутствие осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ночью температура в столице опустится до 6°C. При этом дневная температура в Московской области составит 16-21°C, а ночная — до 3°C.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что погода в центре европейской части России скоро станет июньской. В конце недели будет +20...+25°C.

К потеплению приведут солнечная энергия при малооблачном небе и перемещение теплых воздушных масс.

14 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в этом году жителей Москвы ожидает еще одна волна серьезного похолодания — она прогнозируется на май.

Он отметил, что определить параметры будущего похолодания пока сложно, в том числе и период длительности похолодания — он может быть как мимолетным, так и продлиться неделю. В 2024 году снег в Москве выпал 8 мая.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что снег лежит еще на 80% территории России.

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