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В Гидрометцентре сообщили, что снег лежит еще на 80% России

Вильфанд: в РФ нет регионов, где установился высокий уровень пожарной опасности
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Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

Снежный покров сохраняется еще на 80% территории России, поэтому пока говорить о природной пожарной опасности рано. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Только на самом юге Урала, юге западной Сибири, в Забайкальском крае, в Приморье, на юге Амурской области, вот здесь снега нет. И, конечно, на южной половине европейской части страны», — рассказал собеседник агентства.

Вильфанд добавил, что снежный покров сошел в черноземных областях, уточнив, что в южных регионах снег остался в горах Северного Кавказа и Крыма. Также собеседник агентства рассказал, что снег сошел на юге Урала и Амурской области, в Приморском и Забайкальском краях, а также на юге западной Сибири и в южной части европейской части России.

Среди прочего научрук Гидрометцентра рассказал, что в настоящее время нет регионов, где установился бы высокий уровень пожарной опасности.

«Во многих регионах, где мало осадков, это юг Сибири, юг Алтайского края, если произойдет небрежность или умышленный поджог травы, тогда природа не будет противостоять», уточнил Вильфанд.

В марте глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что прогноз весеннего половодья и пожаров в России неблагоприятный, риски высокие. Глава чрезвычайного ведомства подчеркнул, что об этом говорят анализ снегозапасов, а также предварительный прогноз весеннего половодья и пожарной опасности.

Куренков добавил, что в южных регионах и европейской части России реки освободились от льда гораздо раньше, тогда как в бассейнах отдельных рек Урала, а также Сибири и Дальнего Востока накоплены существенные запасы воды в снежном покрове.

Ранее сообщалось, что в Бурятии горит лес на общей площади почти 370 га.

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