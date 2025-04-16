Бывшая заложница Басаева избила женщину из-за никаба

Бывшая заложница Шамиля Басаева напала на женщину в никабе в метро. Об этом пишет MSK1.RU.

По данным издания, в 1995 году нападавшая 61-летняя журналистка Наталья Медведева была одной из добровольных заложниц террориста во время событий в Буденновске. Этим она объяснила неприязнь к девушке в никабе. По словам Медведевой, спутник девушки сломал ей планшет и избивал ее. После нападения на женщину она будет обязана провести неделю в спецприемнике, мужчина же был осужден на 13 суток административного ареста.

В 1995 году около 200 террористов под руководством Шамиля Басаева согнали 1952 заложников в районную больницу №2, требуя прекратить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. Некоторые журналисты добровольно становились заложниками в обмен на освобождение других людей.

До этого на видео попал момент, как Медведева пытается снять никаб с девушки в метро.

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