Защитницу Старогатчинского леса осудили на пять лет тюрьмы

Парикмахера из Петербурга осудили на пять лет тюрьмы за дискредитацию ВС РФ

Жительницу Санкт-Петербурга Анну Александрову осудили на пять лет тюрьмы за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, женщина разместила в администрируемом ей сообществе «Борис Нутром» и на своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» заведомо ложную информацию «об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, содержащую признаки политической и идеологической ненависти к Президенту РФ, а также ненависти к лицам, объединенным принадлежностью к социальной группе военнослужащим ВС РФ».

Сама женщина заявила, что была оговорена свидетелем и упрекала следствие в необъективном расследовании. Обвинения в свой адрес она связала со своей активистской деятельностью по защите Старогатчинского леса, а также с тем, что она мешала свидетелю обвинения приобрести земельный участок в деревне Корпикюля.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали девушку за лозунги в поддержку Украины на концерте.

Ранее петербурженку оштрафовали за лозунги против СВО на фотовыставке.