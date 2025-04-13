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Петербурженку арестовали за лозунги в поддержку Украины на спектакле

В Санкт-Петербурге арестовали девушку за лозунги в поддержку Украины на концерте
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Pixabay

В Санкт-Петербурге арестовали девушку, выкрикнувшую «Слава Украине» на спектакле. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 11 апреля. Задержана гражданка Магрицкая.

«Магрицкая, находясь в помещении концертного зала, расположенного на Сытнинской улице, выкрикивала лозунг «Слава Украине», выражалась нецензурной бранью в адрес Б., на замечания не реагировала», — сообщили в суде.

Она отказалась от дачи объяснений и не признала события, изложенные в протоколе задержания. Девушка заявила, что в момент задержания была в состоянии алкогольного употребления, но подчеркнула, что нецензурно выражаться не могла. От дачи показаний она отказалась.

До этого актриса Лия Ахеджакова произнесла «Слава Украине» после спектакля в Лос-Анджелесе.

2 сентября 2023 года агентство ТАСС сообщило, что главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным издания, поводом стало появление актрисы на сцене в городе Бремен с украинским флагом.

Ранее актриса Ханна выкрикнула фразу «Слава Украине» со сцены «Оскара».

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