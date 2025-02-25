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Петербурженку оштрафовали за лозунги против СВО на фотовыставке

Суд оштрафовал жительницу Петербурга за лозунги, дискредитирующие ВС РФ
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Shutterstock

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 40 тыс. рублей местную жительницу Ариадну Литвинову за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что 24 февраля Литвинова оставила надписи «Мир Украине», «Свободу заключенным» на информационных щитах у арки Главного штаба по адресу ул. Большая Морская, 2.

Женщина вину не признала.

По данным СМИ, Литвинова оставила надписи на щитах на фотовыставке «Вместе к Победе», организованной в связи с трехлетней годовщиной начала российской специальной военной операции на Украине.

23 февраля сообщалось, что в Кирове полиция задержала бойца ММА за дискредитацию армии в социальных сетях. Мужчина также оскорблял супругу участника СВО. Предположительно, речь идет о члене бойцовской лиги Gas Fight Матвее Ливанове. На странице Gas Fight «ВКонтакте» появилось сообщение об исключении Леванова из рядов лиги в связи «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом организации».

Ранее блогер Анастасия Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ.

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