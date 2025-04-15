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Трехлетний мальчик получил химический ожог лица после катания на горке

78.ru: в Петербурге трехлетний мальчик получил ожоги на детской площадке
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге трехлетний ребенок попал в травмпункт после посещения детской площадки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Мебельной улице. Во время катания на горке мальчик упал лицом в грунт. Спустя некоторое время отец заметил, что руки и лицо ребенка покраснели, поэтому он обработал его кожу мазью и дал ему антигистаминное средство.

Несмотря на своевременную помощь, самочувствие ребенка не улучшилось, и родитель обратился в травмпункт, где пострадавшему диагностировали химический ожог лица и рук.

«Точно определить вещество не удалось, медики предположили, что кто-то распылил на детской площадке перцовый баллончик и его частицы попали на кожу», – сообщается в публикации.

Позже самочувствие ребенка улучшилось. Разбираться в ситуации далее родители не планируют.

До этого в Петербурге двухлетний мальчик получил травму, схватившись за горячий утюг. У пострадавшего диагностировали ожог второй степени и оказали необходимую помощь.

Ранее в Ленобласти пенсионерка получила ожоги 56% тела в бане и не выжила.

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