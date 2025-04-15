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Двухлетний мальчик схватился за раскаленный утюг в Петербурге и попал в больницу

В Петербурге двухлетний мальчик схватился за раскаленный утюг и попал в больницу
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Depositphotos

В Петербурге ребенок схватился за раскаленный утюг и получил ожог. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 15 апреля в квартире дома на Железнодорожной улице в городе Пушкин. Двухлетний мальчик взялся за утюг в тот момент, когда прибор был раскален — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

После этого ребенка доставили в детскую больницу. Врачи диагностировали у мальчика на кисти правой руки ожог второй степени.

До этого маленький ребенок опрокинул на себя кастрюлю кипятка и попал в реанимацию в Ленинградской области. Четырехлетняя девочка потянулась за чашкой с водой и уронила на себя электроплиту вместе с жидкостью по недосмотру родителей. У малолетней диагностировали ожоги 20% тела — повреждения локализуются на туловище и левой руке.

Ранее школьница получила тяжелые ожоги, делая селфи на железной дороге в Волгограде.

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