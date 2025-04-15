В Ленобласти пенсионерка получила ожоги 56% тела в бане и не выжила

В Ленобласти пенсионерку не спасли после посещения бани

Жительнице Ленобласти понадобилась помощь медиков после того, как она решила попариться в бане. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в Коммунаре. По данным Telegram-канала, 71-летняя пенсионерка находилась в бане, но в какой-то момент подняла чан с горящей водой и случайно опрокинула на себя.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую с ожогами 56% тела.

«Ее сразу перевели в ожоговую реанимацию, где она провела около 10 дней. Однако ее сердце не выдержало», – сообщается в публикации.

До этого в Карелии в бане произошел пожар. Всего в помещении находились пять товарищей, они отдыхали, но в какой-то момент внутри взорвался газовый баллон.

В результате огонь охватил постройку, она полностью сгорела. Во время пожара два человека смогли выбраться, остальные трое не выжили. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Ленобласти мать заперла детей в бане и морила голодом.