Курьер, который участвовал в краже денег у Раисы Рязановой, получил четыре года колонии

Суд вынес приговор мужчине, который выступал посредником в краже средств у звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

Во время следственных мероприятий фигурант рассказал, что стать курьером у мошенников ему предложил знакомый, который и оплатил билет из Новосибирска в столицу. Знакомый также сообщил ему, что задания, которые он будет выполнять за деньги, будут приходить ему в мессенджере.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы, их он проведет в колонии общего режима.

Осужденный выполнял роль доставщика в афере с обманом актрисы в прошлом году. Поверив «сотрудникам правоохранительных органов», артистка передала фигуранту разбирательств четыре миллиона рублей.

Позже он забрал себе 45 тысяч, остальное – отдал соучастнику. Мужчину задержали и арестовали в декабре.

Ранее в Москве девушка спасла пенсионерку, которая хотела отдать мошенникам 50 млн рублей.