Задержан мошенник-гастролер, обманувший звезду фильма «Москва слезам не верит»

В Москве задержали подозреваемого, который помог мошенникам похитить 4 миллиона рублей у звезды «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В криминальном спектакле, который разыграли телефонные мошенники, известной столичной актрисе была уготована незавидная роль потерпевшей, которая в одночасье лишилась своих сбережений. Однако мои коллеги из уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы задержали одного из актеров-гастролеров — жителя Новосибирска», — написала Волк.

Мужчину, которого обнаружили в одном из хостелов, заподозрили в содействии реализации мошеннической схемы.

Предварительно установлено, что Рязановой поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что деньги на ее банковских счетах могут быть использованы для финансирования экстремизма и терроризма, и потребовал для противодействия этому обналичить средства.

Актриса сняла со своих счетов 4 млн рублей и передала их незнакомцу, назвавшему кодовую фразу. Решив позже, что стала жертвой мошенников, Рязанова обратилась в полицию.

Задержанный сообщил, что деньги передал другому участнику криминальной схемы и получил в качестве вознаграждения 45 тысяч рублей. Следователь возбудил уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскими проводятся мероприятия по установлению и задержанию всех соучастников преступления.

Известно, что после столкновения с мошенниками Рязанова попала в больницу.

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