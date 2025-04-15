В Новосибирске 65-летнего мужчину заподозрили в растлении двух школьниц

В Новосибирске мужчину заподозрили в сексуализированном насилии над двумя девочками, сообщает РЕН ТВ.
Речь идет о 65-летнем жителе Октябрьского района. По предварительным данным, недавно он изнасиловал в своей квартире 11-летнюю девочку, а в марте неоднократно домогался 12-летней. Известно, что обе жертвы учатся в одной школе.
В конце концов о произошедшем узнали родители потерпевших, которые и обратились в полицию. Подозреваемого уже задержали, однако он пока не признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Набережных Челнах трое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю.