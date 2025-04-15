Россиянин получил 15 лет колони за совращение ребенка

В Крыму рецидивист, выманивший откровенные фото у девочки, получил 15 лет

В Крыму 30-летнего мужчину признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней 2016 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по республике.

Согласно материалам дела, злоумышленник вступил в мессенджере социальной сети в переписку с девочкой из Симферополя и уговорил прислать ему снимки откровенного характера.

Родители узнали о противоправных действиях в отношении их ребенка от раскрывших дело оперативников МВД по Республике Крым.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что злоумышленник является уроженцем Ленинградской области и был ранее судим за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних на территории родного региона.

Решением суда педофила приговорили к 15 годам колонии строгого режима с последующим запретом заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними на срок 15 лет.

Ранее в Курганской области отец школьницы поймал мужчину, который пытался изнасиловать его дочь.