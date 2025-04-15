В Костроме женщина впала в кому после двойного ДТП

В Костроме автомобиль сбил женщину и трехлетнего ребенка

В Костроме два человека получили травмы в аварии. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на перекрестке 8-й Рабочей улицы и Рабочего проспекта. На кадрах с места инцидента заметно, как водитель машины марки Nissan повернул на дорогу, врезался в грузовик и поехал прямо, сбив людей.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина и ребенок с травмами доставлены в медицинскую организацию», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент пострадавшая женщина находится в больнице, она в коме. Трехлетнего ребенка уже забрал отец.

Известно, что и водитель грузовика, и сидевший за рулем Nissan мужчина заявили, что ехали на зеленый свет.

До этого в Петербурге шестиклассник пострадал после столкновения с Lexus. Предположительно, подросток получил травму ног.

Известно, что юноша переходил дорогу рядом со школой, водитель его не заметил.

Ранее в Челябинске на видео попало, как школьник отлетел от удара автобуса.