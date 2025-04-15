На видео попало, как женщина с гусем нарушали ПДД в Подмосковье

В Подмосковье женщина с гусем переходила проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».
«Даму с необычным питомцем заметили в Люберцах», — говорится в сообщении.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с гусем на поводке переходит проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобили BMW и Hyundai перевернулись во время гонок. Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как автомобили едут на большой скорости, после чего Hyundai выезжает на встречную полосу движения, сталкивается с BMW и пытается развернуться, но задевает разделительный бордюр и врезается в микроавтобус.
По информации источника, в результате ДТП два человека получили травмы.
Кроме того, в Москве доставщик еды не справился с электровелосипедом, попал в аварию и впал в кому. Мужчина вылетел через руль и прокатился несколько метров, повредив себе голову.
Ранее козы игнорировали ПДД и попали на видео в Москве.