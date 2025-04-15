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На видео попало, как женщина с гусем нарушали ПДД в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как женщина с гусем нарушали ПДД

В Подмосковье женщина с гусем переходила проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

«Даму с необычным питомцем заметили в Люберцах», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с гусем на поводке переходит проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобили BMW и Hyundai перевернулись во время гонок. Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как автомобили едут на большой скорости, после чего Hyundai выезжает на встречную полосу движения, сталкивается с BMW и пытается развернуться, но задевает разделительный бордюр и врезается в микроавтобус.

По информации источника, в результате ДТП два человека получили травмы.

Кроме того, в Москве доставщик еды не справился с электровелосипедом, попал в аварию и впал в кому. Мужчина вылетел через руль и прокатился несколько метров, повредив себе голову.

Ранее козы игнорировали ПДД и попали на видео в Москве.

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