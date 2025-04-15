Школьник отлетел от удара Lexus в Петербурге, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как школьник отлетел от удара Lexus

В Санкт-Петербурге автомобиль Lexus сбил шестиклассника. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Lexus сбил шестиклассника возле школы № 99 «Старт» на Петровском проспекте — мальчика госпитализировала скорая помощь, предположительно, он получил травмы ног», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок переходит дорогу, в этот момент его сбивает автомобиль, который сразу же уезжает. На записи также видно, как ребенок встал с проезжей части и начал хромать.

По информации источника, школьник переходил дорогу к учреждению. Водитель не заметил шестиклассника. По словам местных жителей, они два года пытаются добиться установки пешеходного перехода в данном месте. Также сообщается, что ближайший переход находится в районе километра.

До этого сообщалось, что в городе Находка Приморского края школьник перевернулся на мотоцикле, выполняя трюки на проезжей части.

Ранее в Махачкале мужчина плыл по затопленной дороге среди автомобилей.