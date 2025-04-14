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Младшеклассник отлетел от удара автобуса, и это попало на видео в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как школьник отлетел от удара автобуса

В Челябинске автобус сбил 9-летнего ребенка, который ехал по проезжей части на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«От удара его едва не выбросило под фуру. Ребенок выкатился по зебре прямо под колеса маршрутки», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок на самокате выезжает на пешеходный переход, где его сбивает пассажирский автобус. От удара ребенок отлетает в сторону, а самокат остается на пешеходном переходе.

По информации источника, в результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали.

До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.

По словам очевидцев, четверыре медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.

Ранее гаишники задержали рэпера Макана на Bentley в центре Москвы.

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