Младшеклассник отлетел от удара автобуса, и это попало на видео в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как школьник отлетел от удара автобуса

В Челябинске автобус сбил 9-летнего ребенка, который ехал по проезжей части на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«От удара его едва не выбросило под фуру. Ребенок выкатился по зебре прямо под колеса маршрутки», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок на самокате выезжает на пешеходный переход, где его сбивает пассажирский автобус. От удара ребенок отлетает в сторону, а самокат остается на пешеходном переходе.

По информации источника, в результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали.

До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.

По словам очевидцев, четверыре медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.

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