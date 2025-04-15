Движение ХАМАС потеряло связь с группой, удерживающей гражданина США

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что потеряли связь с группой, которая удерживает в секторе Газа израильского заложника-военнослужащего Идана Александера, имеющего гражданство США. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что связь была потеряна после прямого обстрела места нахождения группы. До них пытаются добраться представители движения, говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что ХАМАС предоставит посредникам подробный отчет о состоянии всех находящихся в секторе Газа израильских заложников.

ХАМАС предоставил предварительное согласие на освобождение большего количества израильтян, чем изначально оговаривалось. Точное число заложников, которые могут вернуться на родину в рамках возможного соглашения, Al Arabiya не приводит.

Телеканал утверждает, что Соединенные Штаты якобы готовы оказать давление на еврейское государство, чтобы оно приняло новое предложение по сектору Газа. При этом вопрос о дальнейшем нахождении лидеров ХАМАС в Газе должны обсудить на следующем этапе консультаций.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.