В Карелии загорелась баня, три человека погибли, двое в больнице

В Карелии три человека погибли во время пожара в бане

В Карелии произошел пожар, в котором погибли три человека. Об этом сообщает управление прокуратуры по региону.

Инцидент произошел в деревне Сибово. По предварительным данным, ночью в бане взорвался газовый баллон, после чего помещение охватил огонь. На кадрах с места заметно, что здание полностью выгорело.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – рассказали в ведомстве.

Как сообщает ГКУ РК «ОПС по Медвежьегорскому району», всего в момент инцидента в бане находились пять жителей Петрозаводска.

«Двое смогли выбраться из горящего здания, однако они получили обширные ожоги и были госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ», – сообщается в публикации.

На тушение пожара у специалистов ушло более трех часов.

Ранее в Ленобласти взорвался двухэтажный дом.