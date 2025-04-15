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В Ленобласти мать заперла детей в бане и морила голодом

В Ленобласти трех голодных детей нашли в запертой бане
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Global Look Press

В Кировском районе Ленинградской области трое детей более двух недель жили в запертой бане, в постройку их выселила мать. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В полицию обратились жители СНТ «Химик-2», которые сообщили, что на одном из участков обнаружили трех голодных детей. Выяснилось, что около двух недель братья, самому младшему из которых семь лет, жили в неотапливаемой бане.

В постройку их выселила 41-летняя мать после ссоры. Дети ходили в рваной одежде, не посещали школу и вынуждены были просить еду у соседей. После сигнала от местных жителей полиция доставила мальчиков в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Где находится их мать, пока неизвестно, сожитель женщины задержан. Известно, что пара злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами, женщина ранее была судима за хранение наркотиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Каспийске огласили приговор местной жительнице, которая избила 11-летнюю дочь, заподозрив ее в краже шариковых ручек. Ребенок получил перелом руки. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело об истязании. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее на Камчатке опекун заморила голодом девочку-инвалида.

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