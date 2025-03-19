Школьник рассылал сообщения о терактах, чтобы перейти на новый уровень в онлайн-игре

Школьник из Подмосковья рассылал сообщения о терактах ради продвижения в игре

Полицейские из Черкесска совместно с правоохранителями из Владимирской области установили личность подростка, который по заданию неизвестных рассылал сообщения о ложных террористических актах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

В начале марта юноша направил сообщения на электронные почты одной из школ республиканской столы текст об угрозе теракта, а также взрывоопасных предметах, находящихся в здании образовательного учреждения и торгового центра. При осмотре зданий правоохранители не нашли опасных предметов и возбудили дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на подростка из Московской области, который признался, что рассылал сообщения по указанию администратора онлайн-игры. По словам юноши, за это ему обещали повысить уровень в игре.

«С несовершеннолетним и его родителями полицейские провели профилактические беседы. Проверяется причастность подростка к аналогичным фактам», — рассказали в пресс-службе МВД.

Также правоохранители устанавливают личности администратора и владельца сетевой игры.

Ранее тюменский школьник стал фигурантом дела о покушении на теракт из-за матери друга.