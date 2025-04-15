Арестован начальник службы безопасности Белоярской АЭС

Белоярский районный суд Свердловской области заключил под стражу начальника службы безопасности Белоярской АЭС Владимира Соколова, обвиняемого по делу о взятках в особо крупном размере. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«Белоярский районный суд избрал меру пресечения начальнику службы безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» Владимиру Соколову», — говорится в сообщении.

Он будет находиться под стражей до 10 июня. Постановление суда вступило в законную силу.

По данным ТАСС, станция осведомлена о возбуждении уголовного дела в отношении одного из сотрудников. В пресс-службе БАЭС отметили, что экономические преступления и злоупотребление полномочиями недопустимы. Специалисты заявили, что оказывают содействие следствию и находятся в контакте с правоохранительными органами.

До этого на сайте прокуратуры Ивановской области сообщалось, что директора местного департамента дорожного хозяйства и его заместителя задержали по подозрению в получении взяток на сумму свыше 50 млн руб.

Ранее задержали главу мурманского ЗАТО Видяево.