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Арестован начальник службы безопасности Белоярской АЭС

Суд арестовал начальника службы безопасности Белоярской АЭС по делу о взятках
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Белоярский районный суд Свердловской области заключил под стражу начальника службы безопасности Белоярской АЭС Владимира Соколова, обвиняемого по делу о взятках в особо крупном размере. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«Белоярский районный суд избрал меру пресечения начальнику службы безопасности АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» Владимиру Соколову», — говорится в сообщении.

Он будет находиться под стражей до 10 июня. Постановление суда вступило в законную силу.

По данным ТАСС, станция осведомлена о возбуждении уголовного дела в отношении одного из сотрудников. В пресс-службе БАЭС отметили, что экономические преступления и злоупотребление полномочиями недопустимы. Специалисты заявили, что оказывают содействие следствию и находятся в контакте с правоохранительными органами.

До этого на сайте прокуратуры Ивановской области сообщалось, что директора местного департамента дорожного хозяйства и его заместителя задержали по подозрению в получении взяток на сумму свыше 50 млн руб.

Ранее задержали главу мурманского ЗАТО Видяево.

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