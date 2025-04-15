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В Польше свыше 20 учеников начальной школы потеряли сознание

RFM24: 24 ребенка потеряли сознание в школе вблизи Варшавы после мероприятия
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число потерявших сознание учеников начальной школы, находящейся в деревне Стара-Весь недалеко от Варшавы, увеличилось до 24 человек. Об этом сообщает польская радиостанция RFM24.

По ее информации, инцидент случился утром 15 апреля в спортзале образовательного учреждения. Там проходили торжества, посвященные Пасхе. В них участвовало около 300 школьников и учителей. В какой-то момент пятеро школьников в возрасте от 10 до 13 лет потеряли сознание. Позже другие дети начали жаловаться на боли в животе и головокружение. Число пострадавших достигло 24 человек.

Ученики и преподаватели были эвакуированы из здания. На месте работали пожарные, группа химического реагирования и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавших осмотрели врачи. Семеро из них были доставлены в больницу.

Причины произошедшего пока неизвестны, однако руководство школы исключило возможность отравления угарным газом.

До этого в Подмосковье трое несовершеннолетних — 8-летний мальчик и две 17-летние девушки — попали в больницу с отравлением неизвестным веществом.

Ранее дети и взрослый получили пищевое отравление в школе Новочебоксарска.

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