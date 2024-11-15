Почти 20 детей и один взрослый отравились в школе чувашского Новочебоксарска

В школе города Новочебоксарска в Чувашской Республике отравились 19 детей и один взрослый. Об этом пишет РЕН ТВ.

Трое пострадавших несовершеннолетних попали в больницу в состоянии средней степени тяжести, еще 16 детей и взрослого отправили на амбулаторное лечение, сообщил источник телеканала. По предварительным данным, у пострадавших диагностировали гастроэнтерит — кишечную инфекцию.

До этого в Омске вынесли приговор 64-летней женщине, которая отравила 22 ребенка, когда работала в общепите. Летом россиянка нарушила санитарно-эпидемиологические требования и приготовила блюда для несовершеннолетних участников соревнований по пляжному гандболу, являясь носительницей вируса «РНК Norovirus 2 генотипа». В результате 22 ребенка получили легкий вред здоровью, отравившись едой.

Ленинский районный суд города признал женщину виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Ей назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Ранее на Урале полуторагодовалая девочка отравилась таблетками родителей.