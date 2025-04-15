Московский суд оштрафовал двоих мигрантов за призыв к намазу в переходе

Суд в Москве оштрафовал двоих мигрантов на 60 тыс. за призыв к намазу в переходе

Савеловский суд Москвы оштрафовал двоих мигрантов, которые предлагали совершить намаз в переходе метро. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Сумма штрафа составила 30 тыс. руб. для каждого.

«Сапаров Гуванч и Мурадов Дидар признаны виновными в совершении административного правонарушения, каждому назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб.», — сказали в суде.

Как было установлено, в переходе между станциями метро мужчины предлагали прохожим присоединиться к молитве, но при этом не имели полномочий на проведение религиозного обряда в общественном месте.

В конце марта сообщалось, что водителя пассажирского автобуса, совершившего намаз на проезжей части в центре Владивостока, уволили.

Об инциденте стало известно 20 марта. Как сообщал Telegram-канал «ДПС Владивосток, Новости», в центре Владивостока автолюбительницу шокировал водитель автобуса №55, совершающий намаз прямо на проезжей части.

Ранее в Петербурге водитель решил совершить намаз на проезжей части и устроил затор.