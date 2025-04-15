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Гражданам Израиля запретили въезд на Мальдивы

Президент Мальдив Муиззу запретил въезд в страну гражданам Израиля
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Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу ратифицировал законопроект, в рамках которого вводится запрет на въезд в страну для граждан Израиля. Об этом рассказали в пресс-службе канцелярии главы государства.

«Поправка вносит в Закон об иммиграции новое положение, прямо запрещающее въезд на территорию Мальдивской Республики лицам, имеющим израильские паспорта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что законопроект отражает позицию правительства Мальдив относительно ситуации в секторе Газа. В канцелярии подчеркнули, что Мале продолжит выступать за привлечение Израиля к ответственности и будет продолжать открыто выступать с осуждением действий этой страны.

О подготовке данного законопроекта в июне прошлого года сообщала британская газета The Sun. По словам министра внутренних дел Мальдив Али Ихусана, для реализации соответствующего решения кабмин создал специальный комитет, состоящий из главы МВД, генпрокурора и министров иностранных дел, экономики и туризма.

Ранее Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам.

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