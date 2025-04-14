Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как наладить питание после Великого поста

Врач Килипко: после Великого поста нельзя есть много пасхи и мяса
close
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

На Пасху следует есть не только куличи, яйца, творожную пасху или мясо, но и овощи, фрукты и зелень, чтобы наладить рацион питания после поста. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко.

«Выходить из Великого поста надо очень аккуратно. Дело в том, что пищеварительные ферменты успевают перестроиться на постный тип питания, а значит, снижается синтез веществ, которые переваривают белок и животные жиры. Если сразу перегрузить организм, это может привести к обострению хронического панкреатита», — сказала врач.

По ее словам, овощи и фрукты помогут сбалансировать рацион и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), который за время поста отвыкает от тяжелой пищи. Килипко уточнила, что в праздничный день можно съедать не более трех яиц, 120–130 г мяса за один прием пищи, 100–150 г творожной пасхи и 100–120 г кулича.

В начале апреля сообщалось, что московская кондитерская «Кафе Пушкинъ» предложила к Пасхе купить корзинку с куличами, яйцами, декоративными зайчиками и прочими атрибутами христианского праздника за 105,8 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россиянка купила кулич с гвоздем в сетевом супермаркете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами