Врач рассказала, как наладить питание после Великого поста

Врач Килипко: после Великого поста нельзя есть много пасхи и мяса

На Пасху следует есть не только куличи, яйца, творожную пасху или мясо, но и овощи, фрукты и зелень, чтобы наладить рацион питания после поста. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Килипко.

«Выходить из Великого поста надо очень аккуратно. Дело в том, что пищеварительные ферменты успевают перестроиться на постный тип питания, а значит, снижается синтез веществ, которые переваривают белок и животные жиры. Если сразу перегрузить организм, это может привести к обострению хронического панкреатита», — сказала врач.

По ее словам, овощи и фрукты помогут сбалансировать рацион и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), который за время поста отвыкает от тяжелой пищи. Килипко уточнила, что в праздничный день можно съедать не более трех яиц, 120–130 г мяса за один прием пищи, 100–150 г творожной пасхи и 100–120 г кулича.

В начале апреля сообщалось, что московская кондитерская «Кафе Пушкинъ» предложила к Пасхе купить корзинку с куличами, яйцами, декоративными зайчиками и прочими атрибутами христианского праздника за 105,8 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россиянка купила кулич с гвоздем в сетевом супермаркете.