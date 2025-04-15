В испанских школьных столовых запретили выпечку и энергетики

Совет министров Испании одобрил нормативный акт, запрещающий продажу и подачу сладких напитков, энергетиков и промышленной выпечки в школах страны, заявил министр социальных прав и повестки дня на период до 2030 года Пабло Бустиндуй. Об этом сообщает El Pais.

Он подчеркнул, что постановление будет способствовать ежедневному потреблению свежих фруктов и овощей, бобовых, рыбы и качественного мяса.

Министр отметил, что норма гарантирует не менее пяти здоровых приемов пищи в неделю в школьных столовых независимо от дохода семьи или района проживания ребенка.

До этого управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнило жителям Прикамья о том, какие блюда можно и нельзя подавать школьникам в учебных заведениях.

Согласно информации, полученной от ведомства, в образовательных учреждениях все блюда должны готовиться способами, максимально сохраняющими полезные свойства продуктов. К ним относятся тушение, отваривание, приготовление на пару, запекание и припускание.

Ранее психологи осудили идею поощрять школьников за «пятерки» скидками на питание.