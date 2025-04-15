Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В испанских школьных столовых запретили выпечку и энергетики

Власти Испании запретили сладкие напитки и выпечку в школьных столовых
close
Depositphotos

Совет министров Испании одобрил нормативный акт, запрещающий продажу и подачу сладких напитков, энергетиков и промышленной выпечки в школах страны, заявил министр социальных прав и повестки дня на период до 2030 года Пабло Бустиндуй. Об этом сообщает El Pais.

Он подчеркнул, что постановление будет способствовать ежедневному потреблению свежих фруктов и овощей, бобовых, рыбы и качественного мяса.

Министр отметил, что норма гарантирует не менее пяти здоровых приемов пищи в неделю в школьных столовых независимо от дохода семьи или района проживания ребенка.

До этого управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнило жителям Прикамья о том, какие блюда можно и нельзя подавать школьникам в учебных заведениях.

Согласно информации, полученной от ведомства, в образовательных учреждениях все блюда должны готовиться способами, максимально сохраняющими полезные свойства продуктов. К ним относятся тушение, отваривание, приготовление на пару, запекание и припускание.

Ранее психологи осудили идею поощрять школьников за «пятерки» скидками на питание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами