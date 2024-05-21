Психологи осудили идею поощрять школьников за «пятерки» скидками на питание

Детей нельзя награждать за хорошую учебу скидками на питание в столовой, убеждена детский психолог Ольга Усанова. Такой способ мотивации опасен для психического здоровья учащихся и плохо скажется на отношениях школьников друг с другом, подчеркнула она, комментируя идею депутата Госдумы Общественной Службе Новостей.

Накануне сообщалось, что депутат ГД Сергей Колунов предложил поощрять школьников за хорошую учебу скидками в столовой. Усанова заявила, что она в ужасе от подобных идей.

«Как человек и как психолог я не понимаю, как можно еду превращать в мотиватор к лучшей успеваемости. Выплата ребятишкам «премий» в виде еды — это что-то, что просто не укладывается у меня в голове. Честно говоря, меня просто шокируют такие идеи», — заявила она, призвав придумать другие способы мотивации детей к отличной учебе.

По мнению психолога, помимо прочего, введение такой системы поощрения приведет к дополнительному давлению на детей со стороны родителей, которые в сегодняшних условиях стараются на всем экономить и поэтому будут требовать от своего ребенка только «пятерок».

Помимо этого, в каждой школе, как правило, есть дети с нарушениями развития, которые по умолчанию не смогут заслужить подобной награды – все это негативно отразится на взаимоотношениях учащихся, заключила Усанова.

Напомним, специалисты также считают, что детей нельзя награждать за хорошие оценки деньгами, так как в этом случае они потеряют мотивацию к учебе без оплаты.

Психолог ранее рассказала о последствиях наказания детей за плохие оценки.