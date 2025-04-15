Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 64 беспилотников
close
Телеграм-канал Shot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки с помощью 64 беспилотников и 20 боеприпасов нанесли удары по Белгороду и восьми районам Белгородской области. В результате этих атак пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности, двум обстрелам подверглись город Грайворон, села Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и хутор Масычево. Оказался ранен житель села Мокрая Орловка, также травмы получили две жительницы Грайворона — у одной минно-взрывное ранение и ушиб мягких тканей головы, у другой — баротравма.

По информации Гладкова, в Грайворонском муниципальном округе оказались повреждены социальный и коммерческий объекты, 12 транспортных средств и два частных дома.

Кроме того, два беспилотника были выпущены противником по Ракитянскому району Белгородской области. От удара дрона по автомобилю в селе Илек-Кошары пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился за помощью к медикам.

В Шебекинском округе, как сообщил Гладков, в результате атаки БПЛА и четырех боеприпасов оказались повреждены два легковых автомобиля, микроавтобус, цех производственного предприятия, частный дом и дворовая постройка.

В Белгородском районе повреждения получили здание сельхозпредприятия, два автомобиля и автобус, а также два частных дома и две постройки.

Утром 15 апреля российским военным удалось предотвратить прорыв врага в Белгородскую область. Аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону села Демидовка. Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжелой технике ВСУ. В результате были ликвидированы около 50 украинских военных, а также инженерная машина разграждения и две бронемашины.

Ранее в Белгородской области было замечено рекордное количество тяжелых БПЛА «Баба Яга».

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами