Врио главы Ростовской области рассказал об обстановке на месте обрушения шахты

Спасателям пока не удалось установить связь с горняками, оказавшимися под завалами при обрушении породы в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, два расчета военизированного горноспасательного отряда продолжают работать на месте происшествия. В настоящее время специалисты разбирают завалы и пытаются проложить путь к месту возможного нахождения пострадавших.

«К сожалению, пока связи с ними нет. Однако известно, что в забой воздух поступает», — подчеркнул исполняющий обязанности главы российского субъекта.

Врио губернатора добавил, что на месте находится первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко. В том числе он координирует действия прибывших к шахте сотрудников оперативных служб.

Обвал горной породы в шахте «Садкинская» произошел утром 15 апреля. Как рассказал Слюсарь, в тот момент под землей находились около 75 сотрудников. Большинству из них удалось выбраться на поверхность, но два человека остались в забое под завалами. На этом фоне на месте происшествия были организованы поисково-спасательные работы.

Ранее в Свердловской области произошло обрушение горной породы в шахте.