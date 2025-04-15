В АТОР уверены, что отдыхающих в Анапе на майских праздниках пока «не волнует» состояние моря

В АТОР заявили о росте покупок туров в Анапу на 5% по сравнению с прошлым годом

Несмотря на мазут на пляжах Анапы, количество покупок туров туда возросло на 1—5% по сравнению с 2024 годом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Российской ассоциации туроператоров (АТОР).

«Анапа, несмотря на весь инфофон с мазутом, у крупных туроператоров внутреннего туризма («АЛЕАН», «Дельфин» и «Мультитур») на майские праздники показывает даже небольшой (1—5%) прирост к объемам прошлого года в этот период», — сказали там.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил «Газете.Ru», что гастрономический туризм, предложенный властями Кубани в качестве альтернативы пляжному отдыху из-за разлива мазута, не сможет стать основной темой поездки. При этом, по его словам, приезжающих на майские праздники россиян состояние моря еще «не волнует».

«Людей, приезжающих в это время, состояние моря не волнует. В современных отелях есть бассейны, а также экскурсионные программы. Основная масса отдыхающих — это жители самого Краснодарского края и региона», — отмечает эксперт АТОР.

В туроператоре «АЛЕАН» (член АТОР) уточнили, что в мае сезон пляжного отдыха еще не открыт, поэтому ситуация с уборкой пляжей на влияет на качества отдыха.

«Анапу на майские выбирают преимущественно туристы из Краснодара, Ростовской области, Ставропольского края, бронируют отели с развитой инфраструктурой и бассейнами. Текущая ситуация с уборкой пляжей никак не влияет на качество поездки: май не относится к месяцам пляжного отдыха, туристы проводят время на территории отелей. Кроме того, в конце марта – начале апреля отельеры стали снижать цены на майские выходные: есть скидки до 25—30%, они также стимулируют продажи», – пояснили там.

14 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти подготовили альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море. По его словам, заменить море могут экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили нефтепродукты. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море, который после этого начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заключения по пляжам Крыма и Кубани еще нет.