Маленькая девочка опрокинула на себя кастрюлю кипятка и попала в реанимацию в Ленобласти

В Ленобласти девочка опрокинула на себя кастрюлю кипятка и попала в реанимацию

В Ленинградской области четырехлетняя девочка попала в реанимацию, опрокинув на себя электроплитку и кипяток. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 12 апреля в квартире одного из домов на Краснофлотском переулке в городе Павловскt. Предварительно, четырехлетняя девочка по недосмотру родителей потянулась за чашкой с водой, но уронила на себя электроплиту и опрокинула кастрюлю с кипятком.

На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшую в городскую больницу. Врачи диагностировали у девочки термический ожог второй и третьей степени, у ребенка пострадали 20% тела — повреждения локализуются на туловище и левой руке. Медики поместили ее в реанимацию.

Отмечается, что семья пострадавшей девочки полная и благополучная. На учете в органах не состоит.

Ранее маленький ребенок выпил химическое вещество и попал в реанимацию в критическом состоянии.