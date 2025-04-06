Пьяный россиянин вызвал матери скорую и избил фельдшера

В Петрозаводске задержали пьяного мужчину, который вызвал матери скорую и избил фельдшера. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Мичуринская. Бригада медиков прибыла на вызов к пожилой женщине, скорую помощь ей вызвал нетрезвый сын.

По данным mk.ru, фельдшер осмотрел пенсионерку и сообщил, что ее состояние не вызывает опасений. В ответ пьяный сын женщины напал на медика и избил его. Известно, что 38-летний нападавший весь день распивал с матерью спиртные напитки, после чего ей стало плохо. Дебошира задержали, по факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что пациент напал на врача скорой помощи в Приморском районе Санкт-Петербурга. Медицинская помощь понадобилась 30-летнему мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказавшись в автомобиле, он начал угрожать фельдшеру ножом. Хулигана доставили в полицейский участок, где у него изъяли холодное оружие.

Ранее в Нижегородской области родственник пациента сломал медбрату ребро.