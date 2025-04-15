В Китае сдали в эксплуатацию крупнейший в мире контейнеровоз

В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире контейнеровоз

Китайская государственная судостроительная корпорация сдала в эксплуатацию крупнейший в мире морской двухтопливный контейнеровоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Судно может за раз перевезти 24 тыс. стандартных контейнеров, груз весом до 220 тыс. тонн. Контейнеровоз будет обеспечивать транспортировку товаров из Восточной Азии в Европу.

По высоте, отмечает телеканал, этот контейнеровоз может сравняться со зданием в 25 этажей. Его двигатели работают в том числе на СПГ, после заправки судно может преодолеть расстояние в 20 тыс. морских миль (более 37 тыс. км).

В марте сообщалось, что в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись 270-метровый танкер Mia и 130-метровый контейнеровоз Orita. По данным издания, столкновение произошло в девяти километрах от береговой линии. В результате происшествия разрушился балластный отсек танкера, и грязная вода попала в море.

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