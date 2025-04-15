На борту летевшего в Якутск самолета сработал датчик падения уровня масла

Датчик падения уровня масла сработал в Ан-24 при приближении к аэропорту Якутска

Техническая неполадка возникла на борту самолета Ан-24, следовавшего из поселка Зырянка в город Якутск, при приближении к месту посадки. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, в 14:10 по местному времени (8:10 мск) в воздушном судне сработал датчик падения уровня масла одного из двигателей. Несмотря на это, члены экипажа смогли благополучно посадить самолет в аэропорту в Якутске. Ан-24, принадлежащий компании «Полярные авиалинии», оказался на земле в 14:29 по местному времени (8:24 мск).

«Якутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в заявлении.

Ожидается, что в случае необходимости специалисты примут меры прокурорского реагирования.

10 апреля Telegram-канал 112 сообщил об отказе двигателя на борту пассажирского самолета Airbus, направлявшегося из российской столицы в индонезийский город Денпасар. На этом фоне экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Позже в экстренных службах заявили, что лайнер благополучно приземлился.

Ранее у самолета при вылете из московского аэропорта Домодедово отказали обе инерциальные системы.